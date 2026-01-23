Ditonellapiaga il 30 gennaio esce il nuovo singolo Sì lo so

Il 30 gennaio, Ditonellapiaga presenta il nuovo singolo “Sì lo so”, segnando l’inizio di una nuova fase artistica. In attesa di rivederla sul palco dell’Ariston al 76° Festival di Sanremo con “Che fastidio!”, l’artista anticipa questo passaggio con un brano che conferma la sua crescita musicale. “Sì lo so” sarà disponibile da venerdì 30, offrendo ai fan un’ulteriore tappa del suo percorso creativo.

IN ATTESA DI RIVEDERLA SUL PALCO DELL’ARISTON IN GARA AL 76° FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO CHE FASTIDIO! DITONELLAPIAGA INAUGURA LA SUA NUOVA FASE ARTISTICA CON SI LO SO IL NUOVO SINGOLO FUORI DA VENERDÌ 30.01 SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI In attesa di rivederla più pungente che mai sul palco dell’Ariston, Ditonellapiaga apre le porte al nuovo anno con Si lo so, il singolo fuori da venerdì 30 gennaio su tutte le piattaforme digitali per BMGDischi Belli. Con un basso profondo e potente che scandisce una ritmica house, Si lo so arriva dritta e spiazzante con un testo che gioca tra consapevolezza e autoironia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

