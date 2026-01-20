Harry Styles | venerdì 23 gennaio esce Aperture il primo singolo estratto dal nuovo album

Il 23 gennaio, Harry Styles pubblicherà “Aperture”, il primo singolo estratto dal suo atteso album “Kiss All the Time”. Questo brano rappresenta un’anticipazione del nuovo progetto musicale dell’artista e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’uscita di “Aperture” segna un importante passo nella sua carriera, offrendo ai fan un’anteprima delle sonorità e dei temi trattati nel prossimo album.

HARRY STYLES VENERDÌ 23 GENNAIO ESCE IL NUOVO SINGOLO APERTURE PRIMO ESTRATTO DALL’ATTESISSIMO ALBUM KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. IN USCITA IL 6 MARZO e già disponibile in pre-order ­ Venerdì 23 gennaio uscirà in digitale e sarà in radio “APERTURE”, il nuovo singolo della superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS HARRY STYLES, primo estratto dal suo attesissimo quarto album di inediti, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, in uscita il 6 marzo. L’album, che vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce, è disponibile in pre-order (QUI) nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

