Harry Styles | venerdì 23 gennaio esce Aperture il primo singolo estratto dal nuovo album
Il 23 gennaio, Harry Styles pubblicherà “Aperture”, il primo singolo estratto dal suo atteso album “Kiss All the Time”. Questo brano rappresenta un’anticipazione del nuovo progetto musicale dell’artista e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. L’uscita di “Aperture” segna un importante passo nella sua carriera, offrendo ai fan un’anteprima delle sonorità e dei temi trattati nel prossimo album.
HARRY STYLES VENERDÌ 23 GENNAIO ESCE IL NUOVO SINGOLO APERTURE PRIMO ESTRATTO DALL’ATTESISSIMO ALBUM KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. IN USCITA IL 6 MARZO e già disponibile in pre-order Venerdì 23 gennaio uscirà in digitale e sarà in radio “APERTURE”, il nuovo singolo della superstar e vincitore di GRAMMY AWARDS HARRY STYLES, primo estratto dal suo attesissimo quarto album di inediti, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”, in uscita il 6 marzo. L’album, che vedrà Kid Harpoon come produttore esecutivo e sarà composto da 12 nuove tracce, è disponibile in pre-order (QUI) nelle versioni CD e LP Standard (su Sony Music Store e presso tutti i retailers), LP nero Esclusiva Discoteca Laziale (Indie Exclusive) ed LP blu Esclusiva La Feltrinelli (Blue Vinyl). 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Harry Styles annuncia il nuovo album, quando esce e il titoloHarry Styles ha annunciato il suo nuovo album, che sarà intitolato
Harry Styles annuncia a sorpresa il nuovo albumHarry Styles ha annunciato il suo nuovo album intitolato
Argomenti discussi: Harry Styles, tutti gli indizi che fanno pensare a un nuovo album; Harry Styles annuncia il nuovo album, Kiss All The Time, Disco, Occasionally; Il nuovo album di Geolier, l'annuncio di Harry Styles (e non solo). Le novità musicali da non perdere; Harry Styles, è ufficiale: il suo nuovo album esce il 6 marzo.
HARRY STYLES è APERTURE il primo singolo in uscita venerdì 23 gennaio - APERTURE è il titolo del nuovo singolo di HARRY STYLES, primo estratto dal suo attesissimo quarto album di inediti, Kiss All The Time. Disco, Occasionally. newsic.it
Feltrinelli Librerie. . Harry Styles torna in libreria con il quarto album in studio “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” (Sony Music Italy) In uscita il 6 marzo 2026, è disponibile in preorder il Vinile Pop-Blue, in esclusiva e in edizione limitata su Feltrinelli e IB - facebook.com facebook
Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo quarto album di inediti, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.