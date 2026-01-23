Disastro ferroviario in Spagna | quando è passato il treno Iryo il binario era già fratturato

Un incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Spagna, coinvolgendo il treno Iryo. Le prime indagini indicano che il binario era già fratturato al momento dell'incidente. Questi risultati confermano le ipotesi iniziali e forniscono elementi utili per comprendere le cause dell’accaduto. La situazione rimane sottoMonitoraggio mentre le autorità proseguono le verifiche.

I risultati delle prime indagini sull'incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, in Spagna, confermano le ipotesi circolate fin dalle ore immediatamente successive al disastro. Il deragliamento del treno Iryo, in viaggio da Malaga a Madrid, sarebbe stato provocato dalla rottura di un binario. Un rapporto preliminare sulla tragedia ferroviaria in Spagna indica che il binario potrebbe essersi rotto prima del passaggio del treno Iryo. Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando almeno 39 vittime. In Spagna si sta indagando sulle possibili cause dell'incidente ferroviario di domenica ad Adamuz, quando due treni ad alta velocità sono deragliati causando la morte di 41 persone e ferendone oltre 1.

