Binario rotto prima del passaggio del treno Iryo Il rapporto sull' incidente in Spagna

Un rapporto preliminare sulla tragedia ferroviaria in Spagna indica che il binario potrebbe essersi rotto prima del passaggio del treno Iryo. L’incidente, avvenuto ad Adamuz, ha causato 45 vittime e più di 150 feriti. La Commissione d’inchiesta sugli incidenti ferroviari sta analizzando le cause del deragliamento, che rappresenta un grave episodio nel settore dei trasporti spagnoli.

Stanno arrivando le prime risposte sull' incidente ferroviario in Spagna, precisamente ad Adamuz in provincia di Cordova dove hanno perso la vita 45 persone e il ferimento di oltre 150: la Commissione d'inchiesta sugli incidenti ferroviari (Ciaf), che sta indagando sul deragliamento dei treni, ha affermato in un rapporto preliminare che, in base alle informazioni che si dispongono finora l'ipotesi più probabile è che il binario si sia rotto prima del passaggio del treno Iryo. La nota. " In base alle informazioni disponibili al momento, si può ipotizzare che la rottura della rotaia si sia verificata prima del passaggio del treno Iryo coinvolto nell'incidente e quindi prima del deragliamento", scrive la Commissione nel suo rapporto sottolineando che " le ipotesi formulate devono essere considerate provvisorie e soggette a verifica, attraverso ulteriori prove che si prevede di effettuare nelle prossime fasi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I lavori di saldatura del binario e le rotaie sensibili agli sbalzi termici: su cosa punta l’indagine sull’incidente dei treni in SpagnaL’indagine sull’incidente ferroviario in Spagna si concentra sulla zona di saldatura del binario, particolarmente vulnerabile agli sbalzi termici.

Spagna, la strage del binario rotto: cosa ha provocato lo schianto fra i treni dell’alta velocitàUn guasto nei binari, come un giunto rotto, può avere conseguenze gravi.

