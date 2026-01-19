Disastro ferroviario in Spagna almeno 39 morti Il ministro | Treno e binari nuovi incidente strano

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando almeno 39 vittime. Secondo il ministro dei Trasporti Óscar Puente, il treno coinvolto e i binari sono di recente ristrutturazione, rendendo l’incidente insolito. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause di questo disastro, che ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza del settore ferroviario nel Paese.

Il ministro dei Trasporti Óscar Puente: "Il treno Iryo è praticamente nuovo e anche i binari sono stati ristrutturati. L'incidente è estremamente strano; è avvenuto in linea retta. Tutti gli esperti che abbiamo consultato sono estremamente sconcertati".🔗 Leggi su Fanpage.it

