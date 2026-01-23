Dimmi La Verità | Gaetana Russo Fdi | Si possono rottamare le auto con fermo amministrativo
Il 23 gennaio 2026, #DimmiLaVerità presenta le novità introdotte dalla deputata di Fdi Gaetana Russo riguardo alla legge che permette di rottamare le auto con fermo amministrativo. La normativa offre nuove possibilità ai proprietari di veicoli soggetti a questa procedura, semplificando le pratiche di eliminazione dei mezzi e chiarendo le modalità di applicazione. Ecco cosa cambia e quali sono le implicazioni di questa misura.
Ecco #DimmiLaVerità del 23 gennaio 2026. La deputata di Fdi Gaetana Russo spiega la nuova legge che consente di rottamare le auto sottoposte a fermo amministrativo.
Un record: guida l'auto sottoposta per 15 volte a fermo amministrativo e con la patente revocata 30 anni faDurante un controllo di routine, gli agenti della polizia locale hanno scoperto un veicolo con un record insolito: sottoposto a fermo amministrativo 15 volte e associato a una patente revocata 30 anni fa.
Bollo auto, le novità in discussione per il 2026: esenzioni per i redditi bassi e stop agli sconti se c'è un fermo amministrativo
