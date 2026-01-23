Dimmi La Verità | Gaetana Russo Fdi | Si possono rottamare le auto con fermo amministrativo

Il 23 gennaio 2026, #DimmiLaVerità presenta le novità introdotte dalla deputata di Fdi Gaetana Russo riguardo alla legge che permette di rottamare le auto con fermo amministrativo. La normativa offre nuove possibilità ai proprietari di veicoli soggetti a questa procedura, semplificando le pratiche di eliminazione dei mezzi e chiarendo le modalità di applicazione. Ecco cosa cambia e quali sono le implicazioni di questa misura.

