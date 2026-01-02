Dimensionamento scolastico colloquio Pellegrino Mastella-Morniroli | Attenzione al Sannio

Il recente colloquio tra Pellegrino Mastella e Andrea Morniroli, neo assessore regionale all’Istruzione, ha focalizzato l’attenzione sul dimensionamento scolastico nel Sannio. In particolare, si sono discusse le scelte che interesseranno il Beneventano e le zone interne, evidenziando l’importanza di un’attenzione mirata alle esigenze del territorio. Questo confronto rappresenta un primo passo verso una pianificazione più attenta e equilibrata per l’educazione locale.

Tempo di lettura: 2 minuti " Ho sentito poche ore fa il neo assessore regionale all'Istruzione Andrea Morniroli per un primo confronto sul tema del dimensionamento scolastico e le scelte che riguarderanno il Beneventano e le aree interne. Mi ha garantito che riserverà massima attenzione al tema delle scuole sannite nei piccoli centri, ma mi ha spiegato la complessità giuridica della vicenda, soprattutto dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione sull'obbligo goverantivo di calcolare le dirigenze sul numero effettivo di alunni iscritti per ogni anno scolastico per ogni Regione, anziché sulla mera base di previsioni statistiche, basate sul decremento nazionale della natalità.

