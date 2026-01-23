Dieci anni di Gianni doppio evento al Morlacchi Il podcast e lo spettacolo con Baglioni & Bellani

Per celebrare i dieci anni di “Gianni”, al teatro Morlacchi si svolge un doppio evento con il podcast e lo spettacolo, firmato da Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani. Questo progetto, nato dall’estro di giovani artisti umbri, ha conquistato il pubblico, diventando un punto di riferimento nel panorama teatrale italiano. L’occasione permette di ripercorrere questa esperienza, tra musica, narrazione e interpretazioni, in un appuntamento che unisce due diverse forme di espressione artistica.

Doppio evento speciale, oggi al Morlacchi, per festeggiare il decimo anniversario di uno spettacolo diventato un piccolo grande fenomeno del panorama teatrale italiano: “Gianni“, scritto da due giovani e talentuosi artisti umbri, Caroline Baglioni - anche interprete in palcoscenico - e Michelangelo Bellani che firma la regia (nella foto). Lo spettacolo va in scena stasera alle 20.45, mentre alle 18, nel foyer del teatro, si tiene la presentazione del pluripremiato podcast che nel 2024 Baglioni e Bellani hanno tratto dallo spettacolo, pubblicato per l’etichetta indipendente Baby Hurrican. Con oltre 200mila ascolti nelle piattaforme, Gianni è stato eletto nel 2024 miglior podcast dell’anno e ha vinto “il Pod - Italian Podcast Awards 2025” in tre categorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Gianni, la serata speciale al teatro MorlacchiIl Teatro Morlacchi di Perugia presenta una serata speciale dedicata al decimo anniversario dello spettacolo

