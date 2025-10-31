Milano – Quel genio di Ligabue. Quel matt di Ligabue. Tenuto alla larga come un cane randagio, salvo ora essere pronti a svenarsi per una delle sue tigri. Che la vita a volte è una beffa feroce. Fra abbandoni, ricoveri, esili forzati. Mario Perrotta (nella foto) un giorno l’ha “incrociato“ in Emilia. È stata una folgorazione per l’attore (regista, drammaturgo) salentino. Tanto da dedicare al pittore un progetto triennale. Una decina di stagioni fa. Indagando arte, solitudine, diversità. Il primo frutto è stato “Un bès“, lavoro fortunatissimo, vincitore di qualsiasi premio. Che torna a Milano, dal 4 al 9 novembre al Teatro Menotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘Un bès’, lo spettacolo tutto dedicato al pittore Antonio Ligabue: “L’ossessione nata dieci anni fa”