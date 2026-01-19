Gianni la serata speciale al teatro Morlacchi

Il Teatro Morlacchi di Perugia presenta una serata speciale dedicata al decimo anniversario dello spettacolo

La Stagione 2526 del Teatro Morlacchi di Perugia ospita una serata speciale in occasione del decimo anniversario dello spettacolo Gianni scritto da Caroline Baglioni (anche interprete) e da Michelangelo Bellani (regista dell'opera): venerdì 23 gennaio la presentazione del pluripremiato podcast.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

La scienza a teatro “Enigma“ al Morlacchi

Al Teatro Morlacchi, torna la scena con “Enigma (Breaking the Code)”, un’opera che rende omaggio ad Alan Turing, figura chiave nella storia dell’informatica e del pensiero libero. Dopo il successo di “Amleto²”, la stagione prosegue con questa rappresentazione, diretta da Giovanni Anfuso e interpretata da Peppino Mazzotta. Lo spettacolo, in scena da domani a domenica, propone un approfondimento sulla figura del matematico e pioniere dell’informatica.

Serata di risate e teatro dialettale con Gianni e Paolo Parmiani

Venerdì 19 dicembre alle 21 nella sala parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca, si terrà una serata di teatro dialettale con Gianni e Paolo Parmiani. Inserito nella rassegna

