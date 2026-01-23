Deportivo record in Spagna | la partita con l' Almería batte il derby di Manchester per ascolti tv

Il Deportivo La Coruña, attualmente in Segunda División, sta attirando un’attenzione inaspettata sui media spagnoli. La recente partita contro l'Almería ha registrato ascolti televisivi superiori a quelli di molti derby di Manchester, dimostrando come anche squadre di categoria inferiore possano suscitare grande interesse tra il pubblico. Questa situazione evidenzia l’importanza della passione e del seguito che ancora oggi accompagnano la squadra galiziana.

Il fascino del calcio spagnolo, anche lontano dalle luci della massima serie, continua a riservare sorprese clamorose. Secondo gli ultimi dati forniti da Kantar, il Deportivo La Coruña si conferma una vera e propria calamita per il pubblico televisivo. E questo lo dimostrano le ultime rilevazioni, che hanno superato per ascolti i giganti del calcio mondiale come Manchester United e Manchester City. Il derby di Manchester, trasmesso in contemporanea su DAZN 1, Movistar Plus+ e il canale Champions League, in Spagna, ha incollato alla TV circa 62 mila spettatori. Ma la sfida di Segunda División tra Almería e Deportivo ha letteralmente dominato il confronto, raggiungendo una media di oltre 102 mila telespettatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

