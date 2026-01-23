Deportivo record in Spagna | la partita con l' Almería batte il derby di Manchester per ascolti tv

Da gazzetta.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Deportivo La Coruña, attualmente in Segunda División, sta attirando un’attenzione inaspettata sui media spagnoli. La recente partita contro l'Almería ha registrato ascolti televisivi superiori a quelli di molti derby di Manchester, dimostrando come anche squadre di categoria inferiore possano suscitare grande interesse tra il pubblico. Questa situazione evidenzia l’importanza della passione e del seguito che ancora oggi accompagnano la squadra galiziana.

Il fascino del calcio spagnolo, anche lontano dalle luci della massima serie, continua a riservare sorprese clamorose. Secondo gli ultimi dati forniti da Kantar, il Deportivo La Coruña si conferma una vera e propria calamita per il pubblico televisivo. E questo lo dimostrano le ultime rilevazioni, che hanno superato per ascolti i giganti del calcio mondiale come Manchester United e Manchester City. Il derby di Manchester, trasmesso in contemporanea su DAZN 1, Movistar Plus+ e il canale Champions League, in Spagna, ha incollato alla TV circa 62 mila spettatori. Ma la sfida di Segunda División tra Almería e Deportivo ha letteralmente dominato il confronto, raggiungendo una media di oltre 102 mila telespettatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

deportivo record in spagna la partita con l almer237a batte il derby di manchester per ascolti tv

© Gazzetta.it - Deportivo record in Spagna: la partita con l'Almería batte il derby di Manchester per ascolti tv

Leggi anche: Ascolti tv Serie A: l’11esima giornata è da record su Dazn. Super dato anche per il derby della Mole Juve Torino

Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Sabato 20 Dicembre 2025. +50K Record di ascolti per “La Forza di una Donna”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il fenomeno Deportivo: in Spagna il match contro l’Almería batte il derby di Manchester per ascolti; Almería vs Deportivo La Coruña Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 2 17-01-2026.

deportivo record in spagnaIl fenomeno Deportivo: in Spagna il match contro l’Almería batte il derby di Manchester per ascoltiIl Deportivo La Coruña si conferma un colosso mediatico nonostante la categoria: la sfida ha surclassato il derby di Manchester negli indici d'ascolto spagnoli, segnando un nuovo record. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.