Ascolti tv Serie A | l'11esima giornata è da record su Dazn Super dato anche per il derby della Mole Juve Torino

Ascolti Tv Serie A: l’11esima giornata è da record su Dazn. Super dato anche per il derby della Mole Juve Torino. Quasi 6 milioni telespettatori complessivi. La Serie A si conferma un prodotto di  crescente successo  sulla piattaforma streaming DAZN. L’ 11ª giornata di Serie A ha registrato numeri record, tenendo incollati ai teleschermi quasi 6 milioni di spettatori: per la precisione, l’audience complessiva è stata di  5.916.523  appassionati. Si tratta di un dato estremamente significativo se confrontato con quello dello scorso anno. L’aumento è netto: si registra un  +18%  rispetto allo stesso turno della stagione precedente, quando a seguire le partite sulla piattaforma erano stati poco più di cinque milioni di tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

