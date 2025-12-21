Ascolti TV Total Audience | Sabato 20 Dicembre 2025 +50K Record di ascolti per La Forza di una Donna

Nella serata di ieri, sabato 20 dicembre 2025, Rai1 ha conquistato il prime time con la finale di Ballando con le Stelle, vinta da Andrea Delogu e Nikita Perotti. Il programma, dopo il segmento “Tutti in Pista” seguito da 3.943.000 spettatori (21,72%) dalle 21:36 alle 22:37, ha intrattenuto 3.222.000 spettatori (31,78%) dalle 22:37 fino alle 1:56 di notte. Su Canale5, la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto 1.694.000 spettatori (13,38%) dalle 22:01 alle 1:12. Su Rai2 S.W.A.T. ha registrato 587.000 spettatori (3,13%) nel primo episodio e 694.000 spettatori (4,03%) nel secondo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV Total Audience | Sabato 20 Dicembre 2025.

