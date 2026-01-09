Bomba day a Rovereto domenica niente treni sulla linea del Brennero fino alle 14.30

Da webmagazine24.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 11 gennaio 2026, a Rovereto sarà in vigore un'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero tra Ala e Trento, dalle ore 9 alle 14.30. La sospensione è dovuta a lavori programmati e interessa il traffico tra le due stazioni, con possibili ripercussioni sui collegamenti ferroviari della zona. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare in anticipo gli spostamenti.

(Adnkronos) – Bomba day a Rovereto domenica 11 gennaio 2026. Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Ala e Trento, dalle ore 9.30 alle ore 14.30 di domenica, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della Seconda Guerra mondiale trovata a Rovereto. Cancellati tutti i regionali tra Trento e Ala e . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Minibasket. Domenica alle 14,30 sarà Open Day aperto ai più piccoli

Leggi anche: Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi fino a 60 minuti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bomba day a Rovereto, dalle zone da evacuare al centro di accoglienza fino agli orari delle operazioni di disinnesco: ecco tutti i dettagli; Bomba day a Rovereto, saranno evacuate seimila persone e verrà istituita una «zona rossa»; Bomba day a Rovereto: domenica chiude al pubblico anche l’ospedale (che continuerà a essere operativo per i pazienti); Disinnesco di una bomba a Rovereto: domenica 11 Ospedale non accessibile per alcune ore.

bomba day rovereto domenicaBomba day a Rovereto, circolazione ferroviaria sospesa per la rimozione dell'ordigno: ecco tutti i dettagli - Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Trento e Ala questa domenica, 11 gennaio, in vista delle operazioni di rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Rovereto. ildolomiti.it

bomba day rovereto domenicaBomba day a Rovereto, dalle zone da evacuare al centro di accoglienza fino agli orari delle operazioni di disinnesco: ecco tutti i dettagli - Bomba della Seconda guerra mondiale rinvenuta nell'area ex Cofler, a Rovereto: ecco tutti i dettagli in vista delle operazioni di disinnesco previste per questa domenica (11 gennaio). ildolomiti.it

bomba day rovereto domenicaDomenica linea ferroviaria bloccata tra Trento e Ala per il disinnesco della bomba a Rovereto - La circolazione dei treni sarà sospesa per cinque ore sulla linea del Brennero, dalle 9. altoadige.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.