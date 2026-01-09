Bomba day a Rovereto domenica niente treni sulla linea del Brennero fino alle 14.30

Domenica 11 gennaio 2026, a Rovereto sarà in vigore un'interruzione della circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero tra Ala e Trento, dalle ore 9 alle 14.30. La sospensione è dovuta a lavori programmati e interessa il traffico tra le due stazioni, con possibili ripercussioni sui collegamenti ferroviari della zona. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti e di pianificare in anticipo gli spostamenti.

(Adnkronos) – Bomba day a Rovereto domenica 11 gennaio 2026. Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Ala e Trento, dalle ore 9.30 alle ore 14.30 di domenica, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della Seconda Guerra mondiale trovata a Rovereto. Cancellati tutti i regionali tra Trento e Ala e .

