del vecchio jr diventa azionista di maggioranza di editoriale nazionale

Leonardo Maria Del Vecchio ha acquisito la maggioranza delle azioni di Editoriale Nazionale, società che comprende testate come Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Questa operazione segna un importante cambiamento nella proprietà del gruppo editoriale, che continua a consolidare la sua presenza nel panorama giornalistico italiano.

Leonardo Maria Del Vecchio diventa azionista di maggioranza di Editoriale Nazionale, il gruppo che controlla Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Attraverso la sua società di investimento Lmdv Capital, Del Vecchio ha presentato un’offerta vincolante accettata dal cda di Monrif, finora socio di controllo. Secondo il Sole 24 Ore, la quota acquisita sarà intorno all’80 per cento, sufficiente a garantire il pieno controllo del gruppo editoriale. Un’operazione che segna un salto di scala netto e che conferma quello che il Foglio aveva raccontato già a dicembre: l’obiettivo non era una partecipazione simbolica, ma la costruzione di un gruppo editoriale vero e proprio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

