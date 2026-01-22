Lmdv Capital diventa azionista di maggioranza di Editoriale Nazionale

Lmdv Capital, società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha annunciato di aver presentato un’offerta ufficiale per acquisire la maggioranza di EN - Editoriale Nazionale. La decisione è stata approvata dal consiglio di amministrazione, segnando un passo importante nella strategia di crescita e sviluppo dell'azienda editoriale. L'operazione si inserisce nel più ampio contesto di investimenti mirati a rafforzare la presenza nel settore dell'informazione.

Il cda di Lmdv Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha formalizzato un'offerta vincolante per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in EN - Editoriale Nazionale,.

