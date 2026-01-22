Leonardo Maria Del Vecchio diventa azionista di maggioranza di Editoriale Nazionale Lmdv Capital dentro l’informazione | da Il Giorno a La Nazione

Leonardo Maria Del Vecchio ha completato l’acquisizione della maggioranza di Editoriale Nazionale, attraverso Lmdv Capital. L’operazione riguarda una partecipazione significativa in EN, editore di quotidiani come Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Questa mossa rafforza la presenza di Lmdv Capital nel settore dell’informazione italiana, segnando un passo importante nel panorama editoriale nazionale.

Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto un colpo grosso nell’editoria italiana. Il consiglio di amministrazione di Lmdv Capital ha formalizzato un’ offerta vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in EN – Editoriale Nazionale, a cui fanno riferimento i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. «Una volta completati i passaggi formali, intendiamo confrontarci con giornalisti, redazioni e Comitati per costruire un percorso condiviso». Il Cda di Monrif ha deliberato di procedere v erso la formalizzazione dell’operazione. Per Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital, «questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all’editoria un ruolo centrale per il Paese.🔗 Leggi su Open.online

