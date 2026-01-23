De Zerbi e il caso del coccodrillo | Il portiere non lo voleva E Capello lo bacchetta

De Zerbi commenta il caso del coccodrillo e il gol di Szoboszlai sotto la barriera, evidenziando che il portiere Rulli avrebbe preferito non intervenire. Capello ha poi criticato la scelta, sottolineando la responsabilità dell’allenatore. La vicenda mette in evidenza le dinamiche tra allenatore, portiere e decisioni in campo, in un contesto di confronto e analisi tecnica.

Non passa settimana che non finisca al centro dell'attenzione. Inevitabile, quando si occupa uno dei ruoli più esposti del mondo calcistico francese. Certo è che la pesante sconfitta casalinga con il Liverpool (0-3) non aiuta Roberto De Zerbi, finito nel mirino delle critiche stavolta per la sua comunicazione post partita. E non solo, visto che tutto parte dall'incipit, ossia il primo gol dei Reds che ha messo in luce una gestione disarmante del muro, che ha fatto reagire in Italia anche Fabio Capello. Il commento su Sky, dopo la gara di mercoledì sera, dell'ex c.t. inglese infatti è stato ripreso e messo in evidenza da RmcSport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

