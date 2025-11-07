Pavard momento difficile a Marsiglia | De Zerbi lo difende e lo invita alla calma

Inter News 24 Pavard in un momento difficile: il difensore ex Inter non si sblocca! L’allenatore dell’Olympique Marsiglia commenta la situazione. L’allenatore dell’Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi, ha parlato della situazione di Benjamin Pavard, difensore francese arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. Pavard sta attraversando un momento difficile, con il suo rendimento che non ha garantito la continuità attesa. Questo rischia di penalizzarlo anche in vista della partecipazione al mondiale di fine stagione. De Zerbi ha commentato la situazione in conferenza stampa: «Ne ha sofferto», ha dichiarato, cercando di difendere il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard, momento difficile a Marsiglia: De Zerbi lo difende e lo invita alla calma

