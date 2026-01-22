De Zerbi non mette il coccodrillo in barriera e becca il gol Capello lo critica | È un errore inaccettabile

Durante la partita tra Liverpool e Marsiglia, il gol di Szoboszlai allo scadere del primo tempo è stato possibile grazie alla scelta di De Zerbi di non schierare il “coccodrillo” in barriera. Questa decisione ha suscitato critiche, tra cui quella di Capello, che ha definito l’errore inaccettabile. La vittoria del Liverpool, con un punteggio di 3-0, ha portato i Reds a 15 punti in classifica.

Il Liverpool ha battuto il Marsiglia 3-0, salendo così a quota 15 in classifica. Il primo gol è arrivato allo scadere del primo tempo su punizione di Szoboszlai, che ha infilato il pallone rasoterra sotto la barriera, approfittando della scelta di De Zerbi di non mettere il “coccodrillo”. La rete ha subito scatenato polemiche. Fabio Capello, intervenuto in studio a Sky Sport, non ha risparmiato critiche. Le parole di Capello. «Non posso accettare le dichiarazioni di De Zerbi, che qui a Sky a Massimo Marianella ha detto di aver saputo dal preparatore dei portieri che il suo portiere non gradiva che in barriera ci fosse il giocatore messo a coccodrillo sulla punizione con cui ha segnato Szoboszlai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Capello attacca De Zerbi senza giri di parole: “Non posso accettare quello che ha detto”Capello ha espresso la propria posizione riguardo alle dichiarazioni di De Zerbi dopo la sconfitta dell'Olympique Marsiglia contro il Liverpool.

