Ddl Stupri perché la riformulazione a firma Bongiorno segna un arretramento gravissimo

Il disegno di legge sulla riformulazione delle norme contro la violenza sessuale, firmato Bongiorno, rappresenta un passo indietro significativo. La proposta, discussa in Commissione Giustizia, solleva preoccupazioni riguardo ai rischi di indebolire le tutele per le vittime. Ricordo le parole di Titti Carrano, figura di riferimento nel settore, che aveva sempre sostenuto l’importanza di una legge chiara e efficace per combattere questa forma di violenza.

Dopo la presentazione del disegno di legge di modifica della normativa sulla violenza sessuale in Commissione Giustizia, ho ricordato le parole di Titti Carrano, carissima amica, compagna di lotte, avvocata e presidente di DiRe dal 2011 al 2017. Ogni volta che discutevamo della necessità di intervenire sull’articolo 609 bis del codice penale, Carrano metteva in guardia da un rischio preciso: in assenza di un confronto serio e approfondito tra giuriste, forze politiche e associazioni femministe, qualsiasi modifica avrebbe prodotto un testo peggiorativo. Temeva iniziative strumentali e demagogiche, costruite sulla pelle delle donne e finalizzate unicamente alla raccolta di consenso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La commissione Giustizia del Senato sta valutando una nuova versione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno.

Il nuovo testo sul ddl stupri, presentato da Bongiorno, prevede pene più leggere e l'eliminazione del termine "consenso".

