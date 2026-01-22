Ddl stupri c' è un nuovo testo di Bongiorno | pene ridotte e via la parola consenso L' opposizione | Rotto un patto gravissimo 

Il nuovo testo sul ddl stupri, presentato da Bongiorno, prevede pene più leggere e l'eliminazione del termine

Si parla non più di «consenso» ma di «dissenso» nel nuovo testo della legge contro la violenza sulle donne presentata dalla presidente della commissione giustizia del Senato Giulia Bongiorno. La proposta è, in sostanza, una riformulazione del testo che era stato già approvato in modo bipartisan alla Camera e che era incentrato sul principio del «consenso libero e attuale» a un rapporto sessuale, senza il quale scatta il reato. Al centro del nuovo testo c'è ora di fatto il principio del «dissenso» neiconfronti dell'atto sessuale. Il ddl approvato all'unanimità alla Camera a novembre era frutto di un accordo bipartisan ottenuto grazie al dialogo sul tema tra Meloni e Schlein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Ddl stupri, nel testo di Bongiorno salta il "consenso" e pene ridotte. Pd: "Meloni aveva dato la sua parola, ora che dice?"Il ddl stupri ha subito modifiche significative, con l'eliminazione del concetto di "consenso libero e attuale" e l'introduzione di "espressione del dissenso".

Ddl stupri, Bongiorno cambia testo, da "consenso" a "dissenso", pene ridotte su violenza sessuale: reclusione da 6-12 anni a 4-10 anniLa senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri, sostituendo il termine

