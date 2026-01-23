Ddl stupri Bongiorno | Il Pd ha chiesto di ridurre le pene

In seguito alle recenti modifiche al Ddl stupri depositate in Commissione Giustizia, Giulia Bongiorno ha dichiarato all’Ansa che la rimodulazione delle pene è stata richiesta dal Partito Democratico. La discussione sulle misure previste nel testo continua a suscitare attenzione, evidenziando il ruolo delle diverse forze politiche nel plasmare la normativa. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulla tutela delle vittime e sulla giustizia penale in Italia.

Dopo le novità nel testo del Ddl stupri depositate in Commissione Giustizia, la relatrice Giulia Bongiorno ha spiegato all’ Ansa che «la rimodulazione delle pene è stata fatta su richiesta del Pd. Sono venute fuori delle polemiche, ma riportiamo le cose alla realtà». Bongiorno ha precisato che la sua proposta «prevede il reato di violenza quando si compiono atti sessuali contro la volontà di una persona. Si tratta innegabilmente di un deciso ampliamento della tutela per le vittime di violenza», sottolineando il cambiamento terminologico più discusso: la parola «consenso» è stata sostituita con «dissenso». 🔗 Leggi su Lettera43.it

