DDL Montagna apertura di Calderoli verso i piccoli Comuni

Il ministro Roberto Calderoli ha espresso apertura riguardo al DDL Montagna, nel corso di un colloquio con il rappresentante della provincia di Avellino. Durante l’incontro, sono state discusse le istanze dei piccoli Comuni, evidenziando alcune criticità nella prima versione della classificazione dei Comuni montani. La discussione si inserisce in un percorso di attenzione alle esigenze delle aree rurali e montane del Paese.

Roccaraso, 23 gen. – «Ho avuto un colloquio costruttivo con il ministro Roberto Calderoli sul ddl Montagna, nel corso del quale ho rappresentato le istanze della provincia di Avellino, che nella prima stesura della classificazione dei Comuni montani presenta alcune evidenti penalizzazioni».Così.

