Davos Lagarde abbandona la cena con Lutnick che viene contestato

Durante il World Economic Forum di Davos 2026 si sono registrate reazioni diverse a interventi di rilievo. Mentre il discorso di Mark Carney ha ricevuto un’ampia approvazione, la partecipazione di Howard Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti, è stata contestata, portando alla sua uscita anticipata dalla cena. Questi eventi evidenziano le tensioni e le opinioni divergenti tra i partecipanti alla manifestazione.

Un contrasto spettacolare di reazioni ha segnato alcuni degli eventi del World Economic Forum di Davos 2026: mentre il discorso di Mark Carney è stato accolto con una standing ovation dalla platea del Forum, un altro intervento tenuto la stessa sera - quello di Howard Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti - ha scatenato un forte malcontento tra i presenti. Durante una cena organizzata da Larry Fink di BlackRock, co-presidente ad interim del Forum di Davos, Lutnick ha criticato le politiche europee sull'energia e l'economia globale, provocando un'ondata di fischi e proteste tra gli ospiti della serata, secondo più fonti internazionali.

