Durante il World Economic Forum di Davos 2026, si sono verificati momenti di forte tensione: mentre il discorso di Mark Carney ha ricevuto applausi, le reazioni alla presenza di Howard Lutnick sono state opposte, culminate con fischi e l’uscita di Christine Lagarde dalla sala. Questi eventi riflettono le diverse sensibilità e opinioni che si manifestano durante il forum, sottolineando le dinamiche complesse di un contesto globale in continua evoluzione.

Un contrasto spettacolare di reazioni ha segnato alcuni degli eventi del World Economic Forum di Davos 2026: mentre il discorso di Mark Carney è stato accolto con una standing ovation dalla platea del Forum, un altro intervento tenuto la stessa sera - quello di Howard Lutnick, segretario al commercio degli Stati Uniti - ha scatenato un forte malcontento tra i presenti. Durante una cena organizzata da Larry Fink di BlackRock, co-presidente ad interim del Forum di Davos, Lutnick ha criticato le politiche europee sull'energia e l'economia globale, provocando un'ondata di fischi e proteste tra gli ospiti della serata, secondo più fonti internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fischi a Lutnick, Lagarde abbandona la sala: si scatena il putiferio alla cena a Davos

Davos, caos alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio UsaDurante il vertice di Davos, si sono registrati momenti di tensione alla cena di gala, con interventi che hanno suscitato reazioni controverse.

Davos, tensione alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio UsaDurante una cena di gala a Davos, si sono registrati momenti di tensione tra leader e rappresentanti del mondo finanziario e politico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Caos a Davos: la cena dei miliardari esplode contro Lutnick; Mark Carney diventa l’idolo degli anti-Trump a Davos (e Lutnick riceve fischi); Anche le Svalbard nel mirino geopolitico: timori norvegesi sulle mosse di USA e Russia.

Davos, tensione alla cena di gala. Lutnick critica l'Europa, Lagarde lascia la sala. Fischi per il segretario al commercio USAUna cena fra i pesi massimi del potere politico e finanziario mondiale che si trasforma in uno scontro fra Howard Lutnick, il segretario al Commercio Usa nella sala-comando dei dazi di Trump, e gli ... msn.com

Davos, scontro alla cena di Blackrock: il segretario Usa al Commercio attacca le politiche Ue. Fischi tra il pubblico. E Lagarde se ne vaLa presidente della BCE tra coloro che hanno lasciato la sala dopo le critiche di Lutnick alle politiche energetiche europee ... ilfattoquotidiano.it

Clamoroso a #Davos: alla cena dei grandi #Lutnick, "falco" dell'amministrazione #Trump, attacca l'#Europa. #Lagarde si alza e se ne va. "Poi applausi e fischi". Una rottura senza precedenti tra #Usa ed #Europa - facebook.com facebook

Mark Carney diventa l’idolo degli anti-Trump a Davos (e Lutnick riceve fischi) x.com