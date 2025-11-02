Si getta nel fossato del castello a Ferrara salvata da un carabiniere | L'ha tenuta a galla nell'acqua gelida
Un carabiniere ha salvato una donna di 43 anni che si era gettata nel fossato del castello di Ferrara per suicidarsi. L'ha seguita in acqua e l'ha tenuta a galla fino all'arrivo dei soccorsi. Il ringraziamento del sindaco Alan Fabbri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
