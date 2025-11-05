Fabio D'Agostino scomparso da Tivoli | Potrebbe avere bisogno d'aiuto deve prendere farmaci

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono giorni d'apprensione per i famigliari di Fabio D'Agostino, il 44enne che si è allontanato da Tivoli il 31 ottobre scorso. L'appello: "Aiutatci a ritrovarlo, potrebbe avere bisogno di aiuto, deve prendere farmaci". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fabio d agostino scomparsoEmergenza scomparsi a Tivoli: l’appello per Fabio che non dà sue notizie da sei giorni - Il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV ha diffuso un appello urgente per ritrovare Fabio D’Agostino, 44 anni, scomparso da Tivoli lo scorso 31 ottobre 2025. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fabio D Agostino Scomparso