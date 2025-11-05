Fabio D'Agostino scomparso da Tivoli | Potrebbe avere bisogno d'aiuto deve prendere farmaci
Sono giorni d'apprensione per i famigliari di Fabio D'Agostino, il 44enne che si è allontanato da Tivoli il 31 ottobre scorso. L'appello: "Aiutatci a ritrovarlo, potrebbe avere bisogno di aiuto, deve prendere farmaci". 🔗 Leggi su Fanpage.it
