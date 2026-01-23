Michael B. Jordan, attore statunitense noto per i suoi ruoli di successo, è il protagonista di

L'annuncio delle nomination agli Oscar 2026 ha fatto sì che l'attenzione del pubblico si concentrasse sul film I peccatori, pellicola horror che ha collezionato il record di 16 nomination, compresa quella per il protagonista Michael B. Jordan. Sebbene il film sia fortemente derivativo dall'iconico Dal tramonto all'alba - diretto da Robert Rodriguez e scritto da Quentin Tarantino - I peccatori ha avuto il merito di riportare il cinema di genere nell'Olimpo di Hollywood e, allo stesso tempo, ha confermato il talento di Michael B. Jordan, ormai lanciato in una carriera che sembra cadenzata solo da grandi successi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dallo spinoff di Rocky agli Oscar: chi è Michael B. Jordan, protagonista de I peccatori

