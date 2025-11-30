Creed 4 e spin off show | la novità di michael b jordan sulla saga rocky
aggiornamenti su “creed 4” e lo spin-off dedicato a adonis. Il franchise di Rocky continua ad evolversi, con recenti dichiarazioni che rivelano interessanti sviluppi futuri. Dopo il successo del terzo capitolo di Creed, si prospetta l’arrivo di un quarto film e di un nuovo spin-off televisivo, consolidando l’ampio universo narrativo di questa saga. Di seguito, tutte le novità e le prospettive sul futuro della serie. le sorti di “creed 4”. il coinvolgimento di michael b. jordan. Michael B. Jordan, interprete di Adonis Creed e anche regista del terzo capitolo, conferma l’intenzione di tornare a vestire i panni del protagonista in Creed 4. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
