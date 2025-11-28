I peccatori | Michael B Jordan | Ecco quale mia interpretazione nel film merita la nomination agli Oscar

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Creed ha svelato per quale delle sue performance del film rivelazione dell'anno secondo lui meriterebbe la nominatio Michael B. Jordan è una delle star dell'anno grazie anche al successo del film di Ryan Coogler, I peccatori, e in vista della Notte degli Oscar, la star di Creed ha confessato il ruolo per il quale vorrebbe essere candidato. L'attore nel film interpreta due personaggi: Elijah 'Smoke' Moore e Elias 'Stack' Moore. Jordan sa benissimo quale delle due performance sul grande schermo dovrebbero fargli guadagnare la candidatura al premio Oscar quale miglior attore protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

