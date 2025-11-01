La Protezione civile Sos Forli? forma i propri volontari all’uso del defibrillatore

1 nov 2025

La Protezione civile Sos Forli? ha organizzato a settembre un corso di formazione di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico con utilizzo del defibrillatore automatico e semiautomatico esterno (Dae), rivolto sia ai nuovi volontari sia ai volontari gia? abilitati che hanno partecipato al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it



