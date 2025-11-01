La Protezione civile Sos Forli? forma i propri volontari all’uso del defibrillatore
La Protezione civile Sos Forli? ha organizzato a settembre un corso di formazione di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico con utilizzo del defibrillatore automatico e semiautomatico esterno (Dae), rivolto sia ai nuovi volontari sia ai volontari gia? abilitati che hanno partecipato al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un’infermiera e una volontaria della Protezione Civile sono state aggredite all’Asl di Monteruscello, a Pozzuoli. L’episodio è avvenuto nella mattinata del 30 ottobre. A denunciarlo è stata l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”. - facebook.com Vai su Facebook
Sabato #1novembre #allertaGIALLA meteo-idro su settori di Calabria e Sicilia. Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… #protezionecivile - X Vai su X
Adottato il nuovo Piano Provinciale e di Ambito di Protezione Civile di Forlì-Cesena - 1708 del 2025 che adotta il nuovo Piano provinciale e di Ambito di Protezione civile di Forlì- Lo riporta corrierecesenate.it
Protezione civile, nuovo piano - Cesena è stato approvato dalla giunta regionale dell’Emilia- Come scrive msn.com
Forlì, flash mob della Protezione civile davanti al pronto soccorso - Sirene spiegate, tantissimi mezzi della polizia, ambulanze e anche un drone per il flash mob organizzato giovedì mattina davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Forlì dalla ... ilrestodelcarlino.it scrive