Tecniche di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore | la Protezione civile si ' addestra'

La Protezione Civile di San Prisco ha promosso una giornata di formazione dedicata alle tecniche di primo soccorso e all’uso del defibrillatore. L’evento, guidato dal dottor Gennaro Mona, ha coinvolto gli operatori per migliorare le competenze in situazioni di emergenza. Un momento importante per rafforzare la preparazione e la sicurezza sul territorio, senza enfasi, con l’obiettivo di garantire interventi più efficaci in caso di bisogno.

Si è svolta a San Prisco una giornata di formazione sul primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore rivolta agli operatori della Protezione Civile, a cura del dottor Gennaro Mona.All’iniziativa, organizzata dal consigliere comunale Luigi Abbate in sinergia con il Coordinatore Operativo del. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

