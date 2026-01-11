Tecniche di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore | la Protezione civile si ' addestra'

La Protezione Civile di San Prisco ha promosso una giornata di formazione dedicata alle tecniche di primo soccorso e all’uso del defibrillatore. L’evento, guidato dal dottor Gennaro Mona, ha coinvolto gli operatori per migliorare le competenze in situazioni di emergenza. Un momento importante per rafforzare la preparazione e la sicurezza sul territorio, senza enfasi, con l’obiettivo di garantire interventi più efficaci in caso di bisogno.

Si è svolta a San Prisco una giornata di formazione sul primo soccorso e sull’utilizzo del defibrillatore rivolta agli operatori della Protezione Civile, a cura del dottor Gennaro Mona.All’iniziativa, organizzata dal consigliere comunale Luigi Abbate in sinergia con il Coordinatore Operativo del. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: La Protezione civile Sos Forli? forma i propri volontari all’uso del defibrillatore Leggi anche: Corso gratuito di primo soccorso e uso del defibrillatore a Casalbordino La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. A oltre 2600 studenti insegnate le manovre salvavita e l'uso del defibrillatore; Rischio soffocamento, la tecnica di salvataggio con la manovra di heimlich: cosa fare; ?Ospedali, concorsone per 426 assunzioni: si cercano figure tecniche e sanitarie, 306 gli infermieri che saranno reclutati; Elisuperficie di Cariati, conclusa l’analisi tecnica per l’attivazione del servizio sanitario. Controlli ed esercitazioni della Polizia sulle piste da sci - Nelle giornate di domenica 28 dicembre e lunedì 29 dicembre si è svolta un’esercitazione congiunta, organizzata dal Soccorso Alpino per i propri volontari presenti nel comprensorio di Domobianca365, u ... verbanianotizie.it

