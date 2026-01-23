Da Torino a Marte | le prove di atterraggio di ExoMars

Da laverita.info 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Torino a Marte, le prove di atterraggio di ExoMars rappresentano un passaggio fondamentale per garantire un corretto approccio sul pianeta rosso. Gli ingegneri hanno testato la piattaforma attraverso cadute da diverse altezze e velocità su terreni simulati presso l’Altec di Torino. Questi esperimenti sono essenziali per valutare e perfezionare le tecniche di atterraggio, contribuendo al successo della missione.

Per toccare correttamente la superficie del pianeta rosso, gli ingegneri hanno fatto cadere lo scheletro della piattaforma di ExoMars a varie velocità e da varie altezze su terreni simulati alla Altec di Torino. Per oltre un mese, i team di Thales Alenia Space e di Airbus hanno eseguito decine di lanci verticali utilizzando un modello in scala reale della piattaforma di atterraggio presso le strutture Altec di Torino. Mentre Thales Alenia Space è il leader industriale della missione, Airbus fornisce la piattaforma di atterraggio e Altec offre il supporto tecnico per il test. Le gambe, leggere e dispiegabili, sono interconnesse e dotate di ammortizzatori per resistere agli urti. 🔗 Leggi su Laverita.info

da torino a marte le prove di atterraggio di exomars

© Laverita.info - Da Torino a Marte: le prove di atterraggio di «ExoMars»

ExoMars 2030: la tecnologia italiana crea un Marte virtuale per l’addestramento del roverPer la missione ExoMars 2030, prevista per il 2030, l'industria italiana ha sviluppato una piattaforma di realtà virtuale e aumentata.

Leggi anche: Scienza, fulmini nell’atmosfera di Marte: arrivano le prime prove dirette

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Caos treni, ritardi anche verso Torino: guasti mandano in crisi l’alta velocità; L'Italia spezzata in due. Domani lavori a Firenze bloccano l'Alta velocità e regionali: cosa sapere; Chi recupererà i campioni di roccia abbandonati su Marte?; Marte, prove di atterraggio in Italia per la piattaforma di ExoMars VIDEO.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.