ExoMars 2030 | la tecnologia italiana crea un Marte virtuale per l’addestramento del rover
Per la missione ExoMars 2030, prevista per il 2030, l'industria italiana ha sviluppato una piattaforma di realtà virtuale e aumentata. Questa tecnologia permette di creare un ambiente simulato di Marte, utile per l'addestramento e la preparazione del rover. Un passo importante per l'innovazione nel settore spaziale italiano, che contribuisce alla riuscita della missione e alla ricerca scientifica.
(Adnkronos) – In vista della missione ExoMars, il cui atterraggio su Marte è previsto per il 2030, l'industria italiana è stata incaricata di sviluppare una complessa infrastruttura di realtà virtuale e aumentata. Lo strumento permetterà agli scienziati del Rover Operations Control Center (ROCC) dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) di condurre simulazioni immersive, testando manovre e procedure
