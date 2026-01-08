ExoMars 2030 | la tecnologia italiana crea un Marte virtuale per l’addestramento del rover

Per la missione ExoMars 2030, prevista per il 2030, l'industria italiana ha sviluppato una piattaforma di realtà virtuale e aumentata. Questa tecnologia permette di creare un ambiente simulato di Marte, utile per l'addestramento e la preparazione del rover. Un passo importante per l'innovazione nel settore spaziale italiano, che contribuisce alla riuscita della missione e alla ricerca scientifica.

