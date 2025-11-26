Scienza fulmini nell’atmosfera di Marte | arrivano le prime prove dirette

Per la prima volta sono state rilevate scariche elettriche su Marte, secondo uno studio pubblicato su Nature e basato sui dati del rover Perseverance della Nasa. La ricerca, guidata da Baptiste Chide dell’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie di Tolosa, ha analizzato 28 ore di registrazioni acustiche ed elettriche raccolte in due anni marziani, individuando 55 eventi compatibili con fenomeni di tipo triboelettrico. I segnali sono stati registrati durante condizioni di vento intenso e in due incontri ravvicinati con vortici di polvere, suggerendo che l’attività elettrica si verifica soprattutto durante il sollevamento locale delle particelle e non nelle stagioni globalmente polverose. 🔗 Leggi su Ildenaro.it