Scienza fulmini nell’atmosfera di Marte | arrivano le prime prove dirette

Per la prima volta sono state rilevate  scariche elettriche su Marte, secondo uno studio pubblicato su  Nature  e basato sui dati del  rover Perseverance della Nasa.  La ricerca, guidata da  Baptiste Chide dell’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie di Tolosa, ha analizzato  28 ore di registrazioni acustiche ed elettriche  raccolte in due anni marziani, individuando  55 eventi compatibili con fenomeni di tipo triboelettrico. I segnali sono stati registrati durante condizioni di vento intenso e in due incontri ravvicinati con vortici di polvere, suggerendo che l’attività elettrica si verifica soprattutto durante il sollevamento locale delle particelle e non nelle stagioni globalmente polverose. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

