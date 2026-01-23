L’ultimo saluto a Valentino Garavani ha rappresentato un momento di profonda commozione, testimoniato dai look di celebrità come Anne Hathaway, Olivia Palermo e Anna Wintour. Dai dettagli eleganti alle omaggie più discreti, i loro abiti hanno riflettuto rispetto e riconoscimento per il celebre couturier. Un evento che ha sancito il legame tra il mondo della moda e un’icona che ha segnato un’epoca.

I funerali di Valentino Garavani sono stati un solenne atto d’amore di una città e di un’intera industria verso il suo “Imperatore”. Nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, il protocollo del dolore si è intrecciato a quello dell’eleganza estrema: un mare di nero, interrotto solo da rari tocchi simbolici. Ogni scelta stilistica è parsa un ringraziamento silenzioso a chi ha insegnato al mondo cos’è la bellezza. Addio a Valentino Garavani: i ricordi e le dediche di star e amici. guarda le foto Funerali Valentino, il nero delle muse. Tra le prime ad arrivare, Anne Hathaway è apparsa visibilmente scossa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Da Anne Hathaway in ruches nere alla veletta di Olivia Palermo, dallo sguardo basso di Anna Wintour ai piccoli tributi nei look

