' Impresa GenZ' entra nel vivo il progetto che dà spazio alle idee dei giovani della Valle del Savio
Un percorso diffuso, partecipato e gratuito per trasformare intuizioni, sogni e progetti in realtà imprenditoriali, associative o professionali. È questo l’obiettivo del progetto Impresa Genz che entra nel vivo con la partenza delle attività rivolte ai partecipanti: consulenze, workshop. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
