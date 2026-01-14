Tevere balneabile il progetto entra nel vivo | operativo il tavolo di lavoro del Campidoglio

Il progetto per rendere il Tevere nuovamente balneabile avanza con l’attivazione del tavolo di lavoro del Campidoglio. Questa fase rappresenta un passo importante nella pianificazione e nella realizzazione delle iniziative volte a valorizzare il fiume, sotto la guida dell’amministrazione capitolina. Il processo mira a promuovere la fruibilità e la tutela ambientale del Tevere, favorendo un uso sostenibile e responsabile del patrimonio naturale della città.

Il progetto di rendere il Tevere nuovamente balneabile compie un passo avanti concreto. L'amministrazione capitolina ha infatti reso operativo il tavolo di lavoro dedicato, segnando l'avvio di una fase più strutturata dell'iniziativa voluta dal sindaco Roberto Gualtieri. Non si tratta più soltanto di un'ipotesi o di una visione di lungo periodo, ma di un percorso che entra nell'agenda amministrativa con obiettivi e tempi di lavoro definiti. Il tavolo riunisce istituzioni, enti ambientali, tecnici e mondo accademico, con il compito di analizzare la qualità delle acque, il funzionamento dei depuratori, la sicurezza idraulica e l'impatto sull'ecosistema fluviale.

