cultura musicale e bandistica in arrivo un finanziamento per sostenere la filarmonica

È in arrivo un finanziamento volto a sostenere la cultura musicale e bandistica a Bondeno. Questa iniziativa permetterà alla Filarmonica Verdi di Scortichino di proseguire le proprie attività, rafforzando il ruolo della musica nella comunità e promuovendo la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Un supporto importante per garantire la continuità e lo sviluppo delle tradizioni musicali sul territorio.

Bondeno continuerà a sostenere la cultura di tipo bandistico sul territorio, attraverso l’attività della Filarmonica Verdi di Scortichino. Una realtà musicale che è stata riconosciuta nel 2011 come ‘Gruppo musicale di interesse nazionale’. Nata nel 1891, per iniziativa di alcuni cittadini della frazione e del maestro Luigi Garani (direttore fino al 1912), l’orchestra ha proseguito lungo le varie epoche il suo cammino, fatto di cultura, educazione musicale dei più giovani e allargando il suo ricco repertorio classico. Proprio per valorizzare questo patrimonio culturale e al contempo il ruolo della scuola di avviamento alla musica – che è rivolta a tanti giovani – il Comune di Bondeno ha approvato in consiglio comunale un contributo per il biennio 2026-2027 pari a 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

