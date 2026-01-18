Fondi europei in provincia Pnrr 13 milioni di euro per sostenere la cultura

Il Ministero della Cultura ha destinato circa 13 milioni di euro di fondi Pnrr alla provincia di Forlì-Cesena. Questi finanziamenti sono finalizzati a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale locale, contribuendo allo sviluppo di iniziative e progetti nel settore. L’investimento rientra nelle strategie di rafforzamento del patrimonio culturale italiano attraverso risorse europee dedicate alla crescita sostenibile e alla valorizzazione territoriale.

Circa 13 milioni: questo l'ammontare complessivo dei fondi Pnrr a cui fa capo il Ministero della Cultura investiti in provincia di Forlì-Cesena. Di questi, una buona parte sono stati destinati proprio alla città e al suo comprensorio. Centinaia di migliaia di euro che sono serviti a rendere più efficienti edifici con vocazione culturale, a scongiurare lo spopolamento dei borghi e a finanziare interventi di tutela storica. Entrando nel dettaglio delle voci, nel cesenate per la rimozione delle barriere architettoniche sono stati finanziati il museo archeologico di Sarsina (25mila euro) e la sezione di Cesena dell'archivio di Stato (15mila euro).

