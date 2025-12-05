Non chiamatela solo musica | a Erba arriva Sonique la fiera della cultura musicale
Erba (Como), 5 dicembre 2025 - Shandon, band di culto del panorama ska e punk rock, assieme a nuovi talenti e progetti emergenti: Idea, Our Drummer Is a Robot, Fdn, Mono Odio, Gas Panic, oltre al testimonial della prima edizione, Morgan. Domani e domenica debutta a Lariofiere "Sonique – A Music Experience", il salone dedicato alla cultura musicale. Un evento che parla di cultura musicale e non semplicemente di musica, nato dall’idea che "la musica è un patrimonio che va difeso, coltivato e riportato ad una dimensione culturale prima ancora che commerciale". Negli ultimi anni, spiegano gli organizzatori, l’accesso illimitato alla tecnologia – laptop, software, sintetizzatori, intelligenza artificiale – ha reso possibile a chiunque produrre musica vendibile in pochi passaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
