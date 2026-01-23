Cultura il fondo poetico di Maria Costa diventa patrimonio dell’archivio storico comunale

Il fondo poetico di Maria Costa, dedicato alla produzione letteraria della poetessa messinese, è stato recentemente trasferito all’archivio storico comunale di Messina. Questa mossa permette di preservare e valorizzare il patrimonio culturale legato alla figura di Maria Costa, rendendo accessibili le sue opere e contribuendo alla tutela della memoria storica della città.

Il fondo poetico di Maria Costa, riguardante la produzione letteraria della poetessa messinese, è stato trasferito all'archivio storico del Comune di Messina. La cerimonia si è svolta quest'oggi alla presenza di Maurizio Costa, nipote della poetessa, e dell'assessore alle politiche culturali Enzo.

