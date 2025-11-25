A Tarquinia 350mila euro dalla Regione Lazio per il restauro dell’archivio storico comunale
Tarquinia, 25 novembre 2025 – All’archivio storico del Comune di Tarquinia è destinato uno stanziamento di 350mila euro della Regione Lazio per il restauro e l’ampliamento. La città etrusca è uno dei dieci comuni del Lazio a godere del finanziamento della Pisana per la riqualificazione del patrimonio regionale, per un totale di 2 milioni di euro assegnati con una delibera di giunta approvata su proposta dell’assessore Fabrizio Ghera. “Grazie a questo accordo con la Regione Lazio – dichiara il sindaco Francesco Sposetti – saranno rese disponibili risorse fondamentali per tutelare un patrimonio culturale e architettonico di grande importanza per la nostra città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
