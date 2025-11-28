L' archivio comunale travolto dall' alluvione il caso diventa un libro | Una testimonianza dell' accaduto
“Beni culturali e catastrofi naturali. Il caso dell’archivio comunale di via Asiago di Forlì”. E' il titolo del libro, opera di Stefano Amaduzzi e Sabrina Catani archivisti del Comune di Forlì, che raccoglie la testimonianza sulla complessa situazione in cui si è trovato l’archivio comunale dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Scendere per Strada – Giovanni Gentile Palermo, Archivio Storico Comunale Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Giampiero Cannella, alla presenza di Andrea De Pasquale, Direttore Generale della Comunicazione e Digitalizzazione – Ministero della Cult - facebook.com Vai su Facebook
Dalla Regione 350.000 euro per il restauro dell'Archivio Storico Comunale - All'Archivio Storico del Comune di Tarquinia è destinato uno stanziamento di 350. Secondo orvietonews.it