Cultura gastronomica ad alta quota Va in scena ’Identità golose Milano’

Da 26 al 30 gennaio, ’Identità golose Milano’ propone un approfondimento sulla cultura gastronomica di montagna. Attraverso cinque cene a quattro mani, l’evento rende omaggio alle tradizioni culinari di alta quota, offrendo un’occasione di confronto tra chef e sapori autentici. Un appuntamento dedicato agli appassionati di cucina e alle eccellenze del territorio alpino.

La cultura gastronomica d’alta quota a ’ Identità golose Milano ’, un tributo alle cucine di montagna con cinque cene a quattro mani dal 26 al 30 gennaio. Le imminenti olimpiadi non sono solo sport, ma anche gusto, un modo per far conoscere l’eccellenza culinaria di montagna, valorizzando i prodotti locali e l’ innovazione. Tutte le cene saranno aperte al pubblico su prenotazione. L’iniziativa prende forma dal dialogo tra due chef, uno italiano e uno internazionale: arriveranno da paesaggi diversi, ma condividendo un’analoga grammatica fatta di territorio, clima, materia prima. Cinque le cene a quattro mani delle cucine d’alta quota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

