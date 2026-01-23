Crolla un palazzo a Casoria | evacuazione preventiva evita vittime

A Casoria, un edificio è crollato senza causare feriti, grazie all'evacuazione preventiva delle persone presenti. L’intervento tempestivo di Protezione Civile e volontari ha garantito la sicurezza delle famiglie coinvolte. Le autorità stanno valutando le cause del cedimento e monitorano la situazione per prevenire ulteriori rischi, assicurando assistenza alle persone coinvolte.

Crollo a Casoria: nessun ferito grazie all’evacuazione preventiva, Protezione Civile e volontari al lavoro per assistere le famiglie. Grave episodio questa mattina a Casoria, comune del Napoletano, un palazzo è completamente crollato in Via Cavour. L’immobile è stato preventivamente evacuato ieri per delle misure di sicurezza richieste. L’immobile è stato preventivamente evacuato ieri per delle misure di sicurezza richieste. A tal motivazione non si registrano feriti ne vittime. Solo nella giornata di ieri sono state evacuate in via precauzionale una ventina di famiglie residenti in più palazzi della zona, che hanno trascorso la notte a casa di amici e parenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Casoria, crolla un palazzo sgomberato per una perdita d’acqua: tragedia sfiorataA Casoria, in provincia di Napoli, un edificio precedentemente sgomberato è collassato in via Cavour a causa di una perdita d’acqua.

Crolla palazzo a Casoria, era stato appena evacuato per una perdita d’acquaNella serata di ieri, a Casoria (Napoli), è crollato un edificio che era stato evacuato la giornata precedente a causa di una perdita d'acqua.

A CASORIA - Crolla un palazzo preventivamente sgomberato, nessun feritoTragedia a sfiorata a Casoria, popoloso comune alle porte di Napoli, dove un palazzo prevenvivamente evacuato ieri dai vigili del fuoco è crollato, in via Cavour, per fortuna senza provocare vittime e ... napolimagazine.com

Crolla palazzo a Casoria, era stato appena evacuato per una perdita d’acquaÈ crollato in serata l'edificio di Casoria (Napoli) che, nella giornata di ieri, 22 gennaio, era stato sgomberato per una perdita d'acqua; fuori casa ... fanpage.it

Casoria, evitata tragedia: crolla un palazzo sgomberato per infiltrazioni facebook

Crolla un palazzo a Casoria, tragedia sfiorata alle porte di Napoli. Il palazzo era stato sgomberato da alcune ore, non ci sono vittime né feriti. Ieri l'allarme dopo un boato, una ventina di famiglie da amici e parenti. #ANSA x.com