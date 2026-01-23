Crolla palazzo a Casoria era stato appena evacuato per una perdita d'acqua

Nella serata di ieri, a Casoria (Napoli), è crollato un edificio che era stato evacuato la giornata precedente a causa di una perdita d'acqua. Quindici famiglie erano state fatte uscire per ragioni di sicurezza. L’incidente ha causato danni alla struttura, ma non si segnalano feriti. Le autorità stanno valutando le cause e le misure necessarie per garantire la sicurezza delle abitazioni vicine.

È crollato in serata l'edificio di Casoria (Napoli) che, nella giornata di ieri, 22 gennaio, era stato sgomberato per una perdita d'acqua; fuori casa una ventina di famiglie. A Casoria, nella serata di giovedì, si è verificato il crollo di una porzione di un edificio sgomberato in via Cavour, a causa di una perdita d'acqua.

