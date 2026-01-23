Casoria crolla un palazzo sgomberato per una perdita d’acqua | tragedia sfiorata

A Casoria, in provincia di Napoli, un edificio precedentemente sgomberato è collassato in via Cavour a causa di una perdita d’acqua. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o vittime. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno valutando le cause e le eventuali misure preventive da adottare per evitare analoghi episodi.

Un palazzo che era stato sgomberato a Casoria, comune alle porte di Napoli, è crollato in via Cavour. Nessuna vittima. Ieri i vigili del fuoco avevano sgomberato in via precauzionale una ventina di nuclei familiari residenti in più palazzi della zona per effettuare i controlli sui danni provocati da una condotta dell’acqua. A far scattare l’intervento esplorativo è stato un boato avvertito dai residenti che hanno lanciato subito l’allarme inducendo il sindaco a disporre lo sgombero e la chiusura di due strade. Il ragazzo che ha dato l’allarme. La tragedia è stata evitata soprattutto grazie all’allarme lanciato da un giovane sposo, Domenico, residente nello stabile.🔗 Leggi su Open.online

