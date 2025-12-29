Baita crolla nella notte in Valle Anzasca nessun ferito

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre, una baita disabitata in località Borgone, nel comune di Ceppo Morelli, è improvvisamente crollata. L’edificio, situato in Valle Anzasca, si è imploso senza causare feriti. L’incidente rappresenta un episodio isolato, senza conseguenze per le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando eventuali sviluppi legati alla stabilità dell’area.

Crolla una baita nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre in Valle Anzasca.É successo nel comune di Ceppo Morelli, dove un edificio disabitato in località Borgone è improvvisamente imploso, crollando su se stesso.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Macugnaga, che hanno.

